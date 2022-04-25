جوارديولا: مشكلة الظهير الأيمن ضد ريال مدريد؟ قد ألعب بجيسوس

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

يواجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر أزمة كبيرة في خط دفاعه قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بملعب الاتحاد.

أبرز مشاكل جوارديولا هي خلو مركز الظهير الأيمن من اللاعبين الجاهزين، فكايل ووكر يعاني من الإصابة، فيما يغيب جواو كانسيلو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حتى ناثان آكي الذي لعب كظهير أيمن في فريق القديم بورنموث ليس جاهزا من الناحية البدنية.

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وعن ذلك قال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "مشاركة ووكر وجون ستونز في محل شك. سنعرف حالتهما صباح الثلاثاء ثم نقرر ما إذا كنا سنخاطر بأحدهما أو كلاهما أم لا، أما آكي فيشعر بتحسن، سنرى ما سيحدث".

وأضاف "إذا كان على جابرييل خيسوس أن يلعب في مركز الظهير الأيمن فسوف يفعل ذلك. ليس هناك مشكلة".

ما يزيد حيرة بيب هو وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور في الجبهة اليسرى الهجومية للفريق الملكي في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها مؤخرا وتفاهمه الكبير مع هداف وقائد الفريق كريم بنزيمة.

قد لا يجد المدرب الإسباني الحيرة نفسها في لقاء الإياب، لأن كانسيلو سيعود لصفوف الفريق من الإيقاف وقد تتحسن حالة ووكر وقتها.

ويقام لقاء الإياب على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء التالي.

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