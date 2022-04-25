عبد الحفيظ: بدر بانون سيخضع لاختبار طبي في أول مايو.. واقترح إضافة التحكيم لكلية تربية رياضية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تحديد أول شهر مايو المقبل لخضوع بدر بانون لاختبار طبي جديد سيتحدد عليه موعد عودته للمشاركة مع الفريق، كما تحدث عبد الحفيظ على ضرورة تطوير منظومة كرة القدم بالكامل وبالأخص التحكيم.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في النتيجة الإجمالية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "لم أرى في حياتي حكما يحتسب خطئين فقط لفريق طوال 90 دقيقة وهو ما حدث معنا خلال مباراة الرجاء وكان أحدهما ركلة الجزاء التي لم يحتسبها في البداية على الرغم من المسافة القريبة بينه وبين اللعبة".

وتابع "ما شجع الاتحاد الأوروبي على إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب هو تأكده بأن كل فريق سيحصل على حقه، ولكن جميع المباريات في إفريقيا بلا استثناء يكون فيها مشاكل تحكيمية".

وأضاف "اقترح أن يتم وضع قسم في كلية تربية رياضية ليكون خاصا بالتحكيم لكي لا يدخل أي شخص إلى المجال، ويجب أن يقدر الحكم المميز ماليا بشكل جيد، عندما تتحدث مع الحكم في شيء حدث هو يعتقد بأنك تهاجمه، جوارديولا يقفز على خط الملعب والحكم الرابع يتعامل معه بشكل هادئ ولكن هنا لو وقفت من على مقعدك فقط الأمر يتحول إلى مشكلة".

أردف "كل ما قلته لمحمود عاشور في مباراة المصري هو أن هناك ضرب في ظهر محمد شريف وإذا كانت من خارج منطقة الجزاء فإنها قد تستوجب بطاقة حمراء هذا كل ما قلته فأعطاني بطاقة صفراء فقلت هل أنت هكذا معي دائما فأعطاني بطاقة حمراء، نريد تطوير منظومة اللعبة بالكامل من مدربين ولاعبين وحكام".

وشدد "سنقوم بعمل فحص جديد لبدر بانون في الأسبوع الأول من مايو، بنسبة 60 أو 70% الأمور بخير معه وفي حالة إن كانت نتيجة الفحص جيدة سيبدأ في التأهيل معنا".

وأتم " الناس تتدخل في النواية دائما، بدر كان معنا من بداية المعسكر ولم يتركنا حتى في غرف خلع الملابس وبين شوطي المباراة، هو لاعب كبير حصل مع الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي ونتمنى أن يكون معنا في المباراة النهائية لأنه أحد العناصر الهامة في الفريق".