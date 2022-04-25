عبد الحفيظ: بدر بانون سيخضع لاختبار طبي في أول مايو.. واقترح إضافة التحكيم لكلية تربية رياضية

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تحديد أول شهر مايو المقبل لخضوع بدر بانون لاختبار طبي جديد سيتحدد عليه موعد عودته للمشاركة مع الفريق، كما تحدث عبد الحفيظ على ضرورة تطوير منظومة كرة القدم بالكامل وبالأخص التحكيم.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدفين في النتيجة الإجمالية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "لم أرى في حياتي حكما يحتسب خطئين فقط لفريق طوال 90 دقيقة وهو ما حدث معنا خلال مباراة الرجاء وكان أحدهما ركلة الجزاء التي لم يحتسبها في البداية على الرغم من المسافة القريبة بينه وبين اللعبة".

أخبار متعلقة
كلوب: الفضل يعود لـ صلاح وروبرتسون في إيجاد طريقة لهز شباك إيفرتون صلاح يشارك بنزيمة ومبابي في إنجاز مدهش بالدوريات الـ5 الكبرى طائرة - لعبة لـ في الجول: نعد جماهير الزمالك بالمزيد.. وهذا سر نقاطي الحاسمة تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

وتابع "ما شجع الاتحاد الأوروبي على إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب هو تأكده بأن كل فريق سيحصل على حقه، ولكن جميع المباريات في إفريقيا بلا استثناء يكون فيها مشاكل تحكيمية".

وأضاف "اقترح أن يتم وضع قسم في كلية تربية رياضية ليكون خاصا بالتحكيم لكي لا يدخل أي شخص إلى المجال، ويجب أن يقدر الحكم المميز ماليا بشكل جيد، عندما تتحدث مع الحكم في شيء حدث هو يعتقد بأنك تهاجمه، جوارديولا يقفز على خط الملعب والحكم الرابع يتعامل معه بشكل هادئ ولكن هنا لو وقفت من على مقعدك فقط الأمر يتحول إلى مشكلة".

أردف "كل ما قلته لمحمود عاشور في مباراة المصري هو أن هناك ضرب في ظهر محمد شريف وإذا كانت من خارج منطقة الجزاء فإنها قد تستوجب بطاقة حمراء هذا كل ما قلته فأعطاني بطاقة صفراء فقلت هل أنت هكذا معي دائما فأعطاني بطاقة حمراء، نريد تطوير منظومة اللعبة بالكامل من مدربين ولاعبين وحكام".

وشدد "سنقوم بعمل فحص جديد لبدر بانون في الأسبوع الأول من مايو، بنسبة 60 أو 70% الأمور بخير معه وفي حالة إن كانت نتيجة الفحص جيدة سيبدأ في التأهيل معنا".

وأتم " الناس تتدخل في النواية دائما، بدر كان معنا من بداية المعسكر ولم يتركنا حتى في غرف خلع الملابس وبين شوطي المباراة، هو لاعب كبير حصل مع الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي ونتمنى أن يكون معنا في المباراة النهائية لأنه أحد العناصر الهامة في الفريق".

الأهلي سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
طائرة - لعبة لـ في الجول: نعد جماهير الزمالك بالمزيد.. وهذا سر نقاطي الحاسمة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 إبريل.. يوفنتوس والدوري المصري خبر في الجول - الزمالك يتفق مع فرجاني على تسوية مستحقاته خبر في الجول - بسبب عدم التزام اللاعب في السداد.. أزمة منتظرة بين الزمالك والنقاز كرة طائرة - الأبيض يحقق الثنائية.. الزمالك بطلا لكأس مصر أمام الأهلي كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للقب كأس المجر.. ويصل لهدفه رقم 400 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس خبر في الجول - استمرار بدر بانون في المغرب وخضوعه لفحوصات طبية جديدة
أخر الأخبار
جوارديولا: مشكلة الظهير الأيمن ضد ريال مدريد؟ قد ألعب بجيسوس 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عبد الحفيظ: بدر بانون سيخضع لاختبار طبي في أول مايو.. واقترح إضافة التحكيم لكلية تربية رياضية 30 دقيقة | مصر
كلوب: الفضل يعود لـ صلاح وروبرتسون في إيجاد طريقة لهز شباك إيفرتون 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يشارك بنزيمة ومبابي في إنجاز مدهش بالدوريات الـ5 الكبرى ساعة | الدوري الإنجليزي
طائرة - لعبة لـ في الجول: نعد جماهير الزمالك بالمزيد.. وهذا سر نقاطي الحاسمة ساعة | رياضات أخرى
تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من كاف لـ في الجول: الاتجاه للعب نهائي دوري الأبطال بعيدا عن شمال إفريقيا.. وموقف الكونفدرالية 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 إبريل.. يوفنتوس والدوري المصري 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل