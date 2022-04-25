طائرة - لعبة لـ في الجول: نعد جماهير الزمالك بالمزيد.. وهذا سر نقاطي الحاسمة

تحدث محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك للكرة الطائرة عقب تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وفاز الزمالك على الأهلي في المباراة الثالثة لنهائي كأس مصر بنتيجة 3-1.

وقال لعبة في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجمع بين بطولتين يأتي بسبب توفيق الله في المقام الأول ثم مجهود اللاعبين والجهاز الفني، كذلك مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور المشرف على ألعاب الصالات".

وتابع "لاعبو الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية سواء من شارك في المباراة أو من كان خارج التشكيل، الجميع كان على قلب رجل واحد وهدف واحد هو الفوز".

وأضاف "السر وراء نقاطي الحاسمة؟ بالتأكيد توفيق من الله وثانيا ثقة المدير الفني أشرف رشاد، أنا أعطي كل ما لدي وأحاول بقدر الإمكان أن أسجل النقطة لو كانت الكرة معي وهو ما يحدث".

وواصل "أنا أنزل الملعب بكل تركيز ولذلك يدفع بي المدرب ويخبرني بأن الكرة سترفع من أجلي ويجب أن أنهيها بنقطة لأن الحائط سيكون مفتوحا وهذا ما يحدث".

وأردف "المحترفيت ورضا هيكل يمتلكون إمكانيات عظيكة وهم لاعبين كبار كانوا يلعبون في أقوى الدوريات الخارجية، بالإضافة إلى الفريق الحالي سواء الأساسيين أو الاحتياطيين الذين يلعبون لمنتخب مصر وعلى قدر كبير من الإمكانيات".

وشدد "من العظيم أن أتوج بلقبين خلال أول موسم لي مع الزمالك وخصوصا أن ذلك كان هدفي عند الانضمام للفريق، م نالشرف لي أن أتواجد داخل ذلك الكياب الكبير ووسط هذا الجمهور العظيم، ويكفيي إنني داخل النادي بين زملائي".

وأتم "إشادة جماهير الزمالك بي تعد أمر سعيدا بالنسبة وأشكرهم على الثقة والدعم والمساندة لي وزملائي، أبارك لهم لأنهم يستحقون الفرحة وكل شيء جميل ونعدهم بالمزيد في الفترة المقبلة".

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.