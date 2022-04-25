مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 إبريل.. يوفنتوس والدوري المصري

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مواجهات تقام في تمام الساعة 9:30 مساء.

ويحل فاركو ضيفا على غزل المحلة عبر (أون تايم سبورتس).

ويلعب فيوتشر مع الجونة عبر (أون تايم سبورتس 2).

وعلى ملعب الإسكندرية يلعب سموحة مع مصر للمقاصة عبر (أون تايم سبورتس 3).

وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس مع ساسولو في تمام الساعة 8:45 مساء عبر (قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب).

ويلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium 1 HD).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا