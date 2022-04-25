مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 إبريل.. يوفنتوس والدوري المصري

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

يوفنتوس

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مواجهات تقام في تمام الساعة 9:30 مساء.

ويحل فاركو ضيفا على غزل المحلة عبر (أون تايم سبورتس).

ويلعب فيوتشر مع الجونة عبر (أون تايم سبورتس 2).

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وعلى ملعب الإسكندرية يلعب سموحة مع مصر للمقاصة عبر (أون تايم سبورتس 3).

وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس مع ساسولو في تمام الساعة 8:45 مساء عبر (قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب).

ويلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium 1 HD).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات اليوم الإثنين الدوري المصري الدوري الإيطالي
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