خبر في الجول - الزمالك يتفق مع فرجاني على تسوية مستحقاته

اتفق نادي الزمالك مع فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس والدحيل القطري الحالي على تسوية مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك الحالية برئاسة مرتضى منصور نجحت في الاتفاق مع فرجاني ساسي على تسوية مستحقاته المالية لدى النادي.

وكان فرجاني ساسي حصل على حكم ضد الزمالك بحصوله على 650 ألف يورو من النادي الأبيض.

ولكن بعد اتفاق الإدارة الحالية معه سيحصل على 250 ألف يورو، على أن يحصل على باقي المبلغ وقيمته 400 ألف يورو على عدة أقساط.

يأتي ذلك في ظل رغبة إدارة الزمالك الحالية في التأكد من عدم توقيع أي عقوبات جديدة على النادي تعرضه للمنع من قيد اللاعبين مجددا.

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي.

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 واستمر حتى نهاية تعاقده في صيف 2021.