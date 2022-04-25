خبر في الجول - بسبب عدم التزام اللاعب في السداد.. أزمة منتظرة بين الزمالك والنقاز

عاد نادي الزمالك لفتح ملف حمدي النقاز لاعب الفريق السابق والمتواجد حاليا مع أهلي جدة السعودي.

وعلم FilGoal.com أن أزمة بسبب الأمور المالية قد تحدث بين نادي الزمالك ولاعبه حمدي النقاز.

تفاصيل الأزمة هي أن النقاز عندما وقع للزمالك في بداية الموسم الجاري حصل على مقدم التعاقد وقيمته 400 ألف دولار، وذلك قبل أن يتعرض النادي الأبيض لعقوبة إيقاف القيد.

ليتفق النقاز مع الزمالك على الانتقال لصفوف أهلي جدة السعودي لمدة موسم ثم العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء بداية الموسم المقبل.

على أن يعيد اللاعب مقدم التعاقد الذي حصل عليه من الزمالك مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن الطرفان اتفقا على أن يسدد اللاعب المبلغ على عدة أقساط خلال عام واحد.

وكان ذلك هو اتفاق النقاز مع اللجنة المؤقتة الماضية لإدارة نادي الزمالك.

لكن اللاعب بحسب ما علمه FilGoal.com لم يسدد سوى القسط الأول فقط، وتأخر عليه 3 أقساط حتى الآن لم يسددهم للزمالك.

ما جعل إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، والمشرف العام على كرة القدم أحمد مرتضى تبدأ في بحث كيفية حفظ حقوق النادي في هذه الأزمة.

وطالبت إدارة الزمالك الحالية اللاعب التونسي أكثر من مرة بسداد الأقساط المتأخرة عليه لكنه لم يستجيب.

لذلك هناك اتجاه داخل نادي الزمالك للتقدم بشكوى ضد الظهير الأيمن التونسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتأخره في دفع الأقساط الملزم بها للنادي الأبيض.

وكان النقاز قد انضم للزمالك مطلع الموسم الحالي، ولكن بعد عقوبة إيقاف القيد على النادي، انتقل لنادي أهلي جدة السعودي.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي ويرحل بدعوى عدم تقاضيه لمستحقاته.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.