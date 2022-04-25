كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك في المباراة الثانية ويضع قدما في نهائي دوري السوبر

تغلب الاتحاد السكندري على الزمالك في المباراة الثانية من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة

وتقام المباريات بنظام Best of 5، حيث يحتاج أي منهما للفوز في 3 مباريات حتى يحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى قبل يومين بنتيجة 97-53.

تقدم الزمالك في الربع الأول بفارق 8 نقاط، حيث انتهى بنتيجة 20-12.

وبنهاية الربع الثاني تقلص الفارق إلى 4 نقاط، لتصبح النتيجة 32-28.

في الربع الثالث تمكن الاتحاد من التقدم للمرة الأولى بنتيجة 49-47.

وأخيرا تمكن زعيم الثغر من الخروج بالانتصار الثاني بفارق 5 نقاط في نهاية المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على الجزيرة في أول مباراتين من نصف النهائي 80-61 و76-62.

وستقام المباراة الثالثة بين الزمالك والاتحاد يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أبريل الجاري، وإذا فاز الاتحاد يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، أما إذا فاز الزمالك سيحتكم الطرفان لمباراة رابعة.