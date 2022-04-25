كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك في المباراة الثانية ويضع قدما في نهائي دوري السوبر

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 01:11

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

تغلب الاتحاد السكندري على الزمالك في المباراة الثانية من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة

وتقام المباريات بنظام Best of 5، حيث يحتاج أي منهما للفوز في 3 مباريات حتى يحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى قبل يومين بنتيجة 97-53.

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تقدم الزمالك في الربع الأول بفارق 8 نقاط، حيث انتهى بنتيجة 20-12.

وبنهاية الربع الثاني تقلص الفارق إلى 4 نقاط، لتصبح النتيجة 32-28.

في الربع الثالث تمكن الاتحاد من التقدم للمرة الأولى بنتيجة 49-47.

وأخيرا تمكن زعيم الثغر من الخروج بالانتصار الثاني بفارق 5 نقاط في نهاية المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على الجزيرة في أول مباراتين من نصف النهائي 80-61 و76-62.

وستقام المباراة الثالثة بين الزمالك والاتحاد يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أبريل الجاري، وإذا فاز الاتحاد يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، أما إذا فاز الزمالك سيحتكم الطرفان لمباراة رابعة.

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