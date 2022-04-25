كرة طائرة - الأبيض يحقق الثنائية.. الزمالك بطلا لكأس مصر أمام الأهلي

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

توج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط خلال المباراة النهائية.

وحسم الزمالك الشوط الأول بنتيجة 30-28، بينما فاز الأهلي بالشوط الثاني بنتيجة 25-17.

وعاد الزمالك وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-23، ثم الشوط الرابع بنتيجة 25-22.

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وبذلك يكون الزمالك حقق لقب كأس مصر للمرة السابعة في التاريخ والمرة الثانية على التوالي.

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.

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