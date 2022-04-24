نقطة واحدة تكفي ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام فاييكانو في سابقة تاريخية

سقط برشلونة على يد ضيفه رايو فايكانو بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لليجا، والتي جمعتهما على ملعب "كامب نو".

سجل ألفارو جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

بذلك يتجمد رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، الذي بات بحاجة لنقطة واحدة حتى يحسم الدوري بصورة رسمية.

هدف وآخر يلغى

تقدم رايو فايكانو سريعا في الدقيقة السابعة بهدف ألفارو جارسيا، بعد تمريرة حاسمة من إيزي بالازون.

وفي الدقيقة 25 حاول جوردي ألبا بتسديدة قوية بيمناه، ولكنها ارتطمت بالعارضة وخرجت.

وتعادل برشلونة في الدقيقة 43 بهدف فيران توريس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

تحركات على أمل

مع بداية الشوط الثاني دفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالمدافع الفرنسي كليمون لونجليه بدلا من سيرجينو ديست.

وفي الدقيقة 60 أشرك تشافي الثنائي ممفيس ديباي ونيكو جونزاليس بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج.

وأخيرا في الدقيقة 71 استدعى المدرب مجموعة العرضيات والرأسيات، ليشرك لوك دي يونج وأداما تراوري بدلا من إريك جارسيا وبيير إيميريك أوباميانج.

مقصية الكارثة

حاول لوك دي يونج لعب مقصية في الهواء في الدقيقة 80، ولكن ضربت قدمه رأس إيزي بالازون الذي سقط أرضا، لينال المهاجم الهولندي بطاقة صفراء.

وتوقف اللعب لـ6 دقائق حتى عاد بالازون إلى أرض الملعب بعد التأكد من سلامته، بينما تم إنذاره وطرد المدرب المساعد أندوني إيراولا للاعتراض.

واحتسب الحكم 11 دقيقة كوقت إضافي، بينما سدد عثمان ديمبيلي كرة ارتطمت بحارس المرمى والقائم ثم خرجت في الدقيقة 92.

أخيرا كاد باثي سيس أن يقتل المباراة في الدقيقة 100 بتسديدة ارتطمت بالقائم.

تاريخ الباب الخلفي

كانت هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لـ برشلونة على كامب نو في نفس الموسم، وهو شيء يحدث لأول مرة في التاريخ، بعد الخسارتين أمام أينتراخت فرانكفورت وقادش.

آخر فريق هزم برشلونة ذهابًا وإيابًا في الدوري الإسباني -غير ريال مدريد- كان فياريال في موسم 2007\2008، حيث خسر برشلونة ذهابا أمام فايكانو في المباراة التي أطاحت بالمدرب السابق رونالد كومان.

وتلقى برشلونة خسارته الرابعة أمام فرق العاصمة مدريد هذا الموسم، بعد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفايكانو نفسه في الدور الأول.

وحقق رايو فايكانو الفوز الثاني طوال تاريخه في أرض برشلونة بعد الانتصار عليه عام 2000.

وتمكن رايو فايكانو من الفوز على إسبانيول ثم برشلونة خلال أسبوع واحد بعد 13 مباراة دون فوز في الدوري الإسباني.

أخيرا، إذا فاز ريال مدريد أو تعادل مع إسبانيول في المباراة القادمة، سيحظى بممر شرفي أمام غريمه العاصمي أتلتيكو مدريد.