كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للقب كأس المجر.. ويصل لهدفه رقم 400

قاد يحيى خالد فريقه تيليكوم فيزبريم للتتويج بكأس المجر، بعد الفوز على بيك زيجيد بنتيجة 42-19 في نهائي المسابقة.

النجم المصري سجل خلال المباراة هدفه رقم 400 بقميص الفريق المجري.

وحصد تيليكوم فيزبريم اللقب للموسم الثاني على التوالي بمشاركة يحيى خالد الذي سجل هدفين في المباراة النهائية.

ووصل خالد إلى الهدف رقم 400 بقميص تيليكوم فيزبريم في مختلف المسابقات.

Omar Yahia has just scored his 400th goal for Telekom Veszprém! Congratulations, Yaya!#RedUnited #HandballCity pic.twitter.com/pqW74TUa34 — VeszprémHandballTeam (@telekomveszprem) April 24, 2022

وانتهى الشوط الأول بتقدم تيليكوم فيزبريم بنتيجة 23-10، قبل أن يوسع الفارق وينهي المباراة بفارق 23 هدفًا.

وحصد تيليكوم فيزبريم اللقب رقم 29 في تاريخه ببطولة كأس المجر.

بينما تجمّد رصيد غريمه بيك زيجيد عند 7 ألقاب بعد الهزيمة الكبيرة.

ويحتل تيليكوم فيزبريم المركز الثاني بالدوري المجري بفارق نقطة عن بيك زيجيد، لكنه خاض مباراة أقل ويستطيع القفز إلى الصدارة.

ويتواجد فيزبريم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه آلبورج الدنماركي يومي 12 و18 مايو المقبل.