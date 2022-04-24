كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للقب كأس المجر.. ويصل لهدفه رقم 400

الأحد، 24 أبريل 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم

قاد يحيى خالد فريقه تيليكوم فيزبريم للتتويج بكأس المجر، بعد الفوز على بيك زيجيد بنتيجة 42-19 في نهائي المسابقة.

النجم المصري سجل خلال المباراة هدفه رقم 400 بقميص الفريق المجري.

وحصد تيليكوم فيزبريم اللقب للموسم الثاني على التوالي بمشاركة يحيى خالد الذي سجل هدفين في المباراة النهائية.

ووصل خالد إلى الهدف رقم 400 بقميص تيليكوم فيزبريم في مختلف المسابقات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تيليكوم فيزبريم بنتيجة 23-10، قبل أن يوسع الفارق وينهي المباراة بفارق 23 هدفًا.

وحصد تيليكوم فيزبريم اللقب رقم 29 في تاريخه ببطولة كأس المجر.

بينما تجمّد رصيد غريمه بيك زيجيد عند 7 ألقاب بعد الهزيمة الكبيرة.

ويحتل تيليكوم فيزبريم المركز الثاني بالدوري المجري بفارق نقطة عن بيك زيجيد، لكنه خاض مباراة أقل ويستطيع القفز إلى الصدارة.

ويتواجد فيزبريم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه آلبورج الدنماركي يومي 12 و18 مايو المقبل.

يحيى خالد فيزبريم
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