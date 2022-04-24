كرة سلة - الأهلي يهزم الجزيرة في المباراة الثانية ويقترب من نهائي دوري السوبر

تغلب الأهلي على الجزيرة في المباراة الثانية من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 76-62.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، حيث يحتاج أي منهما للفوز في 3 مباريات حتى يحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى قبل يومين بنتيجة 80-61.

تقدم الأهلي بفارق طفيف في الربع الأول، الذي انتهى 16-13.

وكما حدث في المباراة الأولى، وسع الأحمر الفارق في الربع الثاني لتصبح النتيجة 42-28.

وفي الربع الثالث حافظ الأهلي على الفارق لينتهي بنتيجة 60-46.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول لنصف النهائي بنتيجة 97-53، وتبدأ المباراة الثانية خلال دقائق.

وستقام المباراة الثالثة بين الأهلي والجزيرة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أبريل الجاري، وإذا فاز الأهلي يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، أما إذا فاز الجزيرة سيحتكم الطرفان لمباراة رابعة.