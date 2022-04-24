انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى من النهائي، بينما فاز الأهلي بالمباراة الثانية.

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الزمالك يتوج بلقب كأس مصر بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط.

الزمالك يفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-22.

الزمالك يتقدم 23-21 على الأهلي

الزمالك يتقدم 22-17 على الأهلي

الأبيض يوسع الفارق والتقدم 20- 17 أمام الأهلي

الزمالك يتقدم 17-16 على الأهلي

الأهلي يقلص الفارق والتقدم 13-12 للزمالك

الزمالك يتقدم 10-8 على الأهلي

الزمالك يتقدم 8-7 على الأهلي

انطلاق الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث بفوز الزمالك بنتيجة 25-23

الزمالك يتقدم 23-22 على الأهلي

الأبيض يقلص النتيجة إلى نقطة واحدة والتقدم الأحمر 19-18

الأهلي يتقدم 19-17 على الزمالك

التقدم للأهلي 17-15 أمام الزمالك

الأهلي يتقدم 16-13 على الزمالك

الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 12-10 للأهلي

الأهلي يتقدم 12-7 على الزمالك

الزمالك يتعادل 7-7 مع الأهلي

الأهلي يتقدم 7-5 على الزمالك

التعادل 4-4

انطلاق الشوط الثالث

الأهلي يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-17 ضد الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 23-17 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 20 - 15 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 17 - 13 على الزمالك

الأهلي يتقدم 16 - 13 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 15-11 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 13-11 على الزمالك

التعادل 11-11 بين الأهلي والزمالك

الأهلي متقدم بنتيجة 10-9 على الزمالك

تعادل 8-8 بين الأهلي والزمالك

الأهلي يتقدم 7-6 على الزمالك

الأهلي يتقدم 5-3 على الزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 30 -28

تعادل بين الأهلي والزمالك 26-26

تعادل بين الأهلي والزمالك 24-24

شوط أول مثير بين الزمالك والأهلي

انطلاق المباراة

الزمالك الأهلي كرة طائرة
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