خبر في الجول - استمرار بدر بانون في المغرب وخضوعه لفحوصات طبية جديدة

تأكد استمرار بدر بانون مدافع الأهلي في المغرب وعدم العودة إلى مصر في الوقت الحالي.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن بانون سيستمر في المغرب لفترة، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذلك من أجل تحديد موعد عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية تمهيدا لمشاركته في المباريات مع الأهلي.

على أن يتم تحديد موعد عودته إلى القاهرة عقب معرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها.

وظهر بدر بانون في ملعب مركب محمد الخامس خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصيب المدافع المغربي بدر بانون بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021.

ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب والذي يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.

وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.