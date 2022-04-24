مصدر مقرب من كهربا يوضح لـ في الجول حقيقة رحيله عن هاتاي
الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:10
كتب : أحمد الخولي
أوضح مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار لهاتاي سبور التركي حقيقة رحيله عن الأخير.
محمود كهربا
النادي : هاتاي سبور
وزعمت تقارير رحيل كهربا (28 عاما) عن ناديه بعد فسخ التعاقد.
لكن مصدر مقرب من لاعب إنبي والزمالك السابق قال لـFilGoal.com:"كهربا مستمر مع هاتاي، ما قيل عن رحيله ليس صحيحا".
وواصل "كهربا كان حاضرا في مباراة اليوم ضد إسطنبول باشاك شهير والتقط صورة تذكارية مع مواطنه محمود تريزيجيه".
وأضاف "هاتاي لم يقرر بعد مصير كهربا، في ظل وجود بند أحقية شراء في عقده".
ويلعب كهربا معارا لهاتاي حتى نهاية الموسم الجاري.
وشارك كهربا في 9 مباريات مع هاتاي وأرسل تمريرتين حاسمتين.
ويمتد عقد كهربا مع الأهلي حتى 2024.
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