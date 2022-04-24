مصدر مقرب من كهربا يوضح لـ في الجول حقيقة رحيله عن هاتاي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:10

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - كهربا

أوضح مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار لهاتاي سبور التركي حقيقة رحيله عن الأخير.

وزعمت تقارير رحيل كهربا (28 عاما) عن ناديه بعد فسخ التعاقد.

لكن مصدر مقرب من لاعب إنبي والزمالك السابق قال لـFilGoal.com:"كهربا مستمر مع هاتاي، ما قيل عن رحيله ليس صحيحا".

أخبار متعلقة
أحمد دياب لـ في الجول: من الصعب تلبية طلب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا روبيرتسون: الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد.. إيفرتون يحتاج للقتال تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق بمشاركة مصطفى وريان.. جالاتا سراي يفوز على ألتاي ويصعب موقفه في البقاء

وواصل "كهربا كان حاضرا في مباراة اليوم ضد إسطنبول باشاك شهير والتقط صورة تذكارية مع مواطنه محمود تريزيجيه".

وأضاف "هاتاي لم يقرر بعد مصير كهربا، في ظل وجود بند أحقية شراء في عقده".

ويلعب كهربا معارا لهاتاي حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك كهربا في 9 مباريات مع هاتاي وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويمتد عقد كهربا مع الأهلي حتى 2024.

كهربا الأهلي هاتاي
نرشح لكم
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للقب كأس المجر.. ويصل لهدفه رقم 400 بمشاركة مصطفى وريان.. جالاتا سراي يفوز على ألتاي ويصعب موقفه في البقاء صناعة هدف وصدارة جديدة في الأرقام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون كوكا يسجل في فوز على كريم حافظ.. وتريزيجيه يشارك في انتصار باشاك شهير على كهربا شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش التشكيل – تريزيجيه وكوكا أساسيان ضد كهربا وكريم حافظ الاحتياطيين ماتيب: أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة ماني لـ صلاح أمام يونايتد النني بعد تألقه أمام يونايتد: أتدرب كل يوم وكأني سألعب دائما.. وهكذا أتعامل مع الصيام
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك في المباراة الثانية ويضع قدما في نهائي دوري السوبر 27 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأبيض يحقق الثنائية.. الزمالك بطلا لكأس مصر أمام الأهلي ساعة | رياضات أخرى
الكونفدرالية - أهلي طرابلس يصل نصف نهائي قاري لأول مرة منذ انسحابه ضد الأهلي في 84 ساعة | الكونفدرالية
مباشر الكونفدرالية - بركان (1)(0) المصري.. مشاركة أموتو ساعة | الكونفدرالية
نقطة واحدة تكفي ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام فاييكانو في سابقة تاريخية 2 ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للقب كأس المجر.. ويصل لهدفه رقم 400 2 ساعة | المحترفون
انتهت نصف نهائي دوري السلة - الاتحاد (73) - (68) الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - الأهلي يهزم الجزيرة في المباراة الثانية ويقترب من نهائي دوري السوبر 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل