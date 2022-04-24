أحمد دياب لـ في الجول: من الصعب تلبية طلب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:04

كتب : أحمد الخولي

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موقف الرابطة من طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وقال أحمد دياب لـFilGoal.com: "من الصعب الاستجابة لطب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "لأن الأندية التي شاركت في بطولات إفريقيا تم تأجيل مبارياتها في الدوري بالفعل".

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وأتم "رابطة الأندية أجلت مباريات الفرق التي تتعارض مع مشاركتها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وتم تسكين جدول الدوري بناء على ذلك".

وكان بيراميدز طلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 من الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وودع بيراميدز الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ8 بعدما خسر أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد.

وجاء في خطاب بيراميدز لرابطة الأندية كالآتي:

يهديكم نادي بيراميدز خالص مودته واحترامه وتقديره، ويهنئكم بالأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، وباقتراب عيد الفطر المبارك.

مما لا شك فيه أنكم تقدمون مجهودا ملموسا من أجل تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على كافة الأندية المشاركة في البطولات القارية والمحلية.

ولما كان فريق نادي بيراميدز ممثل مصر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، يخوض مواجهة هامة خارج أرضه في دولة الكونغو، أمام مازيمبي بإياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد الموافق 24 أبريل، ويغادر عائدا إلى القاهرة في رحلة تستغرق قرابة ٨ ساعات لتصل يوم الاثنين الموافق 25 أبريل.

وبناء عليه نرجو من سيادتكم ضرورة مراعاة ظروف عودة الفريق من الكونغو، قبل أقل من يومين فقط على موعد مباراتنا أمام نادي سيراميكا كليوباترا والمحدد لها سلفا الساعة 9:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، على استاد الدفاع الجوي، ونطلب من رابطتكم الموقرة تعديل موعد اللقاء بما يتوافق مع الظروف البدنية والمتطلبات الزمنية التي راعتها الرابطة من قبل، للأندية الممثلة لمصر في البطولات القارية، أسوة بما تراعونه تجاه الأندية الأخرى التي تمثل الكرة المصرية خير تمثيل في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خلال نفس الجولة.

آملين من سيادتكم مراعاة طلبنا وتعديل موعد المباراة المذكورة، في ظل تعيين جهاز فني جديد للفريق، عقب رحيل مديرنا الفني لأداء مهمته الوطنية وقيادة منتخب مصر الأول في المرحلة المقبلة، وتقديم نادي بيراميدز لمصلحة الكرة المصرية على مصلحته الشخصية.

بيراميدز الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أحمد دياب
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