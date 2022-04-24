بمشاركة مصطفى وريان.. جالاتا سراي يفوز على ألتاي ويصعب موقفه في البقاء

شارك مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في فوز جالاتا سراي على مضيفه ألتاي سبور في الجولة الـ34 من الدوري التركي.

ولعب أيضا أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي في المباراة قبل أن يغادر في الشوط الثاني ويشارك في خسارة فريقه.

ووصل جالاتا سراي إلى النقطة 47 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري التركي.

بينما تجمد رصيد ألتاي عند النقطة 30 في المركز الـ17 بالتساوي مع ريزسبور صاحب المركز الـ18 والذي يقبع في مراكز الهبوط.

وبدأ الثنائي المصري المباراة، قبل أن يغادر أحمد ياسر الملعب في الدقيقة 65، ويعقبه مصطفى محمد في الخروج في الدقيقة 66.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم 36 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي لعب مع فريقه 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدف.

وكان فريق كونيا سبور الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" حقق الفوز على يني مالاتيا سبور الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا" بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 34 من الدوري التركي. وسجل كوكا هدفا في المباراة لفريقه.

وفي مباراة أخرى حقق باشاك شهير الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" الفوز على هاتاي سبور الذي يضم كريم حافظ بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.