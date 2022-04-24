بمشاركة مصطفى وريان.. جالاتا سراي يفوز على ألتاي ويصعب موقفه في البقاء

الأحد، 24 أبريل 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في فوز جالاتا سراي على مضيفه ألتاي سبور في الجولة الـ34 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

أحمد ياسر ريان

النادي : ألتاي

ألتاي
جالاتا سراي

ولعب أيضا أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي في المباراة قبل أن يغادر في الشوط الثاني ويشارك في خسارة فريقه.

ووصل جالاتا سراي إلى النقطة 47 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري التركي.

أخبار متعلقة
وائل جمعة يوضح تصريحاته بشأن موسيماني.. "أتمنى أن يجدد طموحه خارج الأهلي بعد بطولة إفريقيا" تقارير: إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان تمت كلوب: إيفرتون لعب بـ9 مدافعين خلف الكرة

بينما تجمد رصيد ألتاي عند النقطة 30 في المركز الـ17 بالتساوي مع ريزسبور صاحب المركز الـ18 والذي يقبع في مراكز الهبوط.

وبدأ الثنائي المصري المباراة، قبل أن يغادر أحمد ياسر الملعب في الدقيقة 65، ويعقبه مصطفى محمد في الخروج في الدقيقة 66.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم 36 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي لعب مع فريقه 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدف.

وكان فريق كونيا سبور الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" حقق الفوز على يني مالاتيا سبور الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا" بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 34 من الدوري التركي. وسجل كوكا هدفا في المباراة لفريقه.

وفي مباراة أخرى حقق باشاك شهير الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" الفوز على هاتاي سبور الذي يضم كريم حافظ بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

أحمد ياسر ريان مصطفى محمد الدوري التركي
نرشح لكم
مصدر مقرب من كهربا يوضح لـ في الجول حقيقة رحيله عن هاتاي صناعة هدف وصدارة جديدة في الأرقام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون كوكا يسجل في فوز على كريم حافظ.. وتريزيجيه يشارك في انتصار باشاك شهير على كهربا شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش التشكيل – تريزيجيه وكوكا أساسيان ضد كهربا وكريم حافظ الاحتياطيين ماتيب: أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة ماني لـ صلاح أمام يونايتد النني بعد تألقه أمام يونايتد: أتدرب كل يوم وكأني سألعب دائما.. وهكذا أتعامل مع الصيام بالأرقام.. أداء رائع لـ النني في انتصار أرسنال على يونايتد
أخر الأخبار
خبر في الجول - استمرار بدر بانون في المغرب وخضوعه لفحوصات طبية جديدة 10 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من كهربا يوضح لـ في الجول حقيقة رحيله عن هاتاي 12 دقيقة | المحترفون
أحمد دياب لـ في الجول: من الصعب تلبية طلب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا 18 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتسون: الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد.. إيفرتون يحتاج للقتال 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بمشاركة مصطفى وريان.. جالاتا سراي يفوز على ألتاي ويصعب موقفه في البقاء ساعة | المحترفون
مباشر المباراة الثانية في نصف نهائي دوري السلة - الجزيرة (42) - (59) الأهلي ساعة | رياضات أخرى
تقارير: إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان تمت ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل