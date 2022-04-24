انتهت المباراة الثانية في نصف نهائي دوري السلة - الجزيرة (62) - (76) الأهلي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الثانية بين الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى يوم الجمعة بنتيجة 80-61.

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نهاية المباراة بنتيجة 76-62

الأهلي لا يزال متقدما 72-60.. دقيقة ونصف على النهاية

14 نقطة الآن.. 68-54

الاهلي يعود بالفارق إلى 11 نقطة.. 65-54

الجزيرة يقلص الفارق إلى 9 نقاط.. 60-51

الجزيرة يقلص الفارق إلى 60-48.. 12 نقطة فقط

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 60-46

الأهلي يواصل التقدم 59-42

الأهلي متقدم 49-35

بداية الربع الثالث

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 42-28

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 16-13

الجزيرة يقلص الفارق وتصبح النتيجة 9-7 بعد مرور 8 دقائق

3 دقائق متبقية على نهاية الفترة الأولى وتقدم الأهلي 9-2

مرور 5 دقائق وتقدم الأهلي 7-صفر

مرور 4 دقائق والنتيجة 4-صفر للأهلي

تقدم الأهلي 2-صفر بعد مرور دقيقتين

بداية المباراة

الأهلي الجزيرة كرة سلة
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