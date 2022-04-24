تقارير: إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان تمت

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة لو باريسيان الفرنسية عن نية إدارة باريس سان جيرمان في إقالة ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق.

المدرب الأرجنتيني سيرحل عن منصبه بشكل فوري وفقا للصحيفة وسيحصل على 15 مليون يورو كتعويض.

باريس سان جيرمان كان قد حسم الدوري الفرنسي بعد تعادله أمس مع لانس بهدف لكل فريق قبل أربع جولات على النهاية بعد وصوله للنقطة الـ 78 في الصدارة وبفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

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التتويج بالدوري لم يكن كافيا لإدارة باريس سان جيرمان التي ترى بأن الخروج من دور 16 دوري أبطال أوروبا بعد فشلا لأهداف الموسم.

باريس سان جيرمان كان قد أقصي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وفقا للصحيفة فإن بوكيتينو قد يصبح مدربا لليستر سيتي في الموسم المقبل في حال رحيل مدرب الفريق الحالي بريندان روجرز.

بوكيتينو كان قد تولى تدريب باريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي وتمكن من تحقيق لقبي كأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا مع خسارته للدوري الفرنسي لحساب ليل، بينما ضمن تتويجه باللقب في الموسم الحالي مع خسارته للقب الكأس.

باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو الدوري الفرنسي
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