انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) فايكانو
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ورايو فايكانو المؤجلة من الأسبوع 21 للدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق 100 تسديدة خطيرة من باثي سيس ترتطم بالقائم
ق 92 عثمان ديمبيلي يسدد والكرة ترتطم بالحارس ثم القائم وتخرج من الملعب
11 دقيقة كوقت إضافي
ق 86 إنذار لبالازون عقب مشادة مع الجكم.. اللاعب يعود للملعب مرة أخرى
ق 83 بالازون يغادر أرض الملعب للتأكد من سلامته
ق 81 إنذار لدي يونج بعد هذا التدخل
ق 80 لوك دي يونج يحاول لعب مقصية في الهواء فتضرب قدمه رأس إيزي بالازون الذي يسقط أرضا
ق 71 لوك دي يونج وأداما تراوري بدلا من إريك جارسيا وأوباميانج
ق 60 ممفيس ديباي ونيكو جونزاليس بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج
ق 46 تبديل في صفوف برشلونة بنزول كليمون لونجليه بدلا من سيرجينو ديست
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: هدف غير محتسب لبرشلونة بداعي التسلل
ق 25: تسديدة بالقدم اليمنى من خوردي ألبا تلمس العارضة وتخرج
ق 7: جووووول ألفارو جارسيا والأول لرايو فايكانو
انطلاق المباراة