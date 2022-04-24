انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) فايكانو

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ورايو فايكانو المؤجلة من الأسبوع 21 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 100 تسديدة خطيرة من باثي سيس ترتطم بالقائم

ق 92 عثمان ديمبيلي يسدد والكرة ترتطم بالحارس ثم القائم وتخرج من الملعب

11 دقيقة كوقت إضافي

ق 86 إنذار لبالازون عقب مشادة مع الجكم.. اللاعب يعود للملعب مرة أخرى

ق 83 بالازون يغادر أرض الملعب للتأكد من سلامته

ق 81 إنذار لدي يونج بعد هذا التدخل

ق 80 لوك دي يونج يحاول لعب مقصية في الهواء فتضرب قدمه رأس إيزي بالازون الذي يسقط أرضا

ق 71 لوك دي يونج وأداما تراوري بدلا من إريك جارسيا وأوباميانج

ق 60 ممفيس ديباي ونيكو جونزاليس بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج

ق 46 تبديل في صفوف برشلونة بنزول كليمون لونجليه بدلا من سيرجينو ديست

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: هدف غير محتسب لبرشلونة بداعي التسلل

ق 25: تسديدة بالقدم اليمنى من خوردي ألبا تلمس العارضة وتخرج

ق 7: جووووول ألفارو جارسيا والأول لرايو فايكانو

انطلاق المباراة

برشلونة رايو فاييكانو الدوري الإسباني
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