انتهت في إيطاليا - لاتسيو (1)(2) ميلان

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

جيرو

تابع مباشرة مباراة لاتسيو وميلان اليوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

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ق92: جوووووووول تونالي

ق50: جيرو يسجل هدف التعادل لميلان بمتابعة الكرة الممررة من اليسار إثر اختراق رائع للياو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق4: إيموبيلي يسجل الهدف الأول للاتسيو بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من اليمين

بداية المباراة

لاتسيو ميلان الدوري الإيطالي
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