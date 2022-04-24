انتهت في إيطاليا - لاتسيو (1)(2) ميلان
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة لاتسيو وميلان اليوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.
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نهاية المباراة
ق92: جوووووووول تونالي
ق50: جيرو يسجل هدف التعادل لميلان بمتابعة الكرة الممررة من اليسار إثر اختراق رائع للياو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق4: إيموبيلي يسجل الهدف الأول للاتسيو بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من اليمين
بداية المباراة
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