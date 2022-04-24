توخيل: روديجر سيرحل عن تشيلسي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - تشيلسي

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي رحيله المدافع أنتونيو روديجر عن الفريق بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

اللاعب الألماني البالغ عمره 29 عاما رفض عرض تشيلسي لتمديد عقده.

تشيلسي عرض على اللاعب راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، وهو رقم لم يحصل عليه مدافع في تاريخ النادي.

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وقالت شبكة بي.بي.سي إن تشيلسي رفض طلب ممثلي روديجر بشأن المقابل المالي لتوقيع عقد جديد ونسبة الوكلاء.

وصرح توخيل عبر شبكة سكاي سبورتس "روديجر أخبرني برحيله قبل أيام في محادثة شخصية".

وأضاف "قدمنا كل شيء، الآن لا يمكننا القتال أكثر من ذلك بسبب تجميد أرصدة النادي، روديجر سيرحل".

وواصل "أيدينا مقيدة، لولا العقوبات لربما تغيرت الأمور. القرار لروديجر. ليس أمرا جيدا لنا، لكننا لا نتقبله بشكل شخصي".

وأردف "لاعب مهم وسيستمر كذلك. سنفتقده كثيرا. يمنح من حوله الشجاعة، بخلاف آخرين يخافون. يلعب 55 مباراة في الموسم بمستوى رائع. كان المدافع الأفضل في آخر سنة ونصف معي، لديه مني كل احترام".

وذكرت تقارير اهتمام ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بلاعب روما السابق.

يقضي روديجر موسمه الخامس مع تشيلسي.

توج مع الفريق بخمسة ألقاب.

روديجر تشيلسي
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