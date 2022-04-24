بسبب الأزمة المالية.. استقالة مصطفى عبده من تدريب كفر الشيخ

كشف مصطفى عبده عن استقالته من تدريب نادي كفر الشيخ بسبب الأزمة المادية التي يمر بها الفريق.

ويواجه كفر الشيخ أزمة مادية على الرغم من تحقيقه لنتائج جيدة وصعوده لدور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على فاركو.

وقال عبده في تصريحات عبر FilGoal.com: "الفريق لا يتدرب منذ بداية شهر رمضان لعدم وجود ملعب للفريق وأخبرني عضو مجلس الإدارة بتواجد ملعب الحامول ولكنني رفضت لأن مهمتهم هي إيجاد ملعب ثابت للتدريب وليس كل يوم ملعب جديد".

وتابع "رواتب الجهاظ الفني لم نحصل عليها منذ 3 شهور وأيضا تأخر صرف رواتب اللاعبين".

وأضاف "تحملنا الكثير ولكن يجب أن يكون هناك دور حتى لو صرف جزء في شهر رمضان فتحدثت مع أمين الصندوق الذي أخبرني بأنه لا يوجد مستحقات في رمضان لعدم توافر سيولة مادية".

وأتم "الأجواء لا تدعو للاستمرار في قيادة الفريق".

ويحتل كفر الشيخ المركز الرابع برصيد 42 نقطة ويتبقى له 5 مباريات في الدوري أمام كل من بلدية المحلة والأوليمبي والزرقا وبايونيرز ودكرنس.