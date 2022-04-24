تشكيل برشلونة - جارسيا يجاور أراخو في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام فايكانو
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الإسباني.
ويتواجد برشلونة في المركز الثاني للدوري برصيد 63 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالدو أراخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج
على الجانب الآخر، يتواجد رايو فايكانو في المركز الـ14 للدوري برصيد 37 نقطة.
نرشح لكم
بيلد: روديجير بصدد استكمال إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد قائمة برشلونة – تواجد أوباميانج وبرايثويت أمام رايو فايكانو ألفونسو يشعر بالسعادة في السماء.. بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا انتهت نهائي كأس إسبانيا - ريال بيتيس (1) 5-4 (1) فالنسيا.. اللقب في الأندلس تشافي: نحن نمر بمرحلة ما بعد ميسي.. وهذا موعد عودة فاتي تقرير: أراوخو سيجدد لـ برشلونة حتى 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو رد مفاجئ من لابورتا بشأن انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة تقرير فرنسي: جلسة منتظرة بين والدة مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة مع سان جيرمان
أخر الأخبار
توخيل: روديجر سيرحل عن تشيلسي 13 دقيقة | ميركاتو