تشكيل برشلونة - جارسيا يجاور أراخو في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام فايكانو

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الإسباني.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني للدوري برصيد 63 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالدو أراخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج

على الجانب الآخر، يتواجد رايو فايكانو في المركز الـ14 للدوري برصيد 37 نقطة.