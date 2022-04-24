تشكيل برشلونة - جارسيا يجاور أراخو في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام فايكانو

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف أوباميانج في مرمى فالنسيا

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الإسباني.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني للدوري برصيد 63 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالدو أراخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج

على الجانب الآخر، يتواجد رايو فايكانو في المركز الـ14 للدوري برصيد 37 نقطة.

رايو فايكانو برشلونة الدوري الإسباني
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