كوكا يسجل في فوز على كريم حافظ.. وتريزيجيه يشارك في انتصار باشاك شهير على كهربا

حقق كونيا سبور الفوز على يني مالاتيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 34 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لكونيا سبور قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ37، كما شارك كريم حافظ في صفوف مالاتيا سبور كبديل في الدقيقة الـ 28.

وسجل كوكا هدف فريقه الثاني في المباراة.

تقدم عبد الكريم بارداكي لكونيا سبور برأسية في الدقيقة السابعة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء.

وتعرض جاستون كامبي لاعب مالاتيا سبور للطرد بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ 20.

وأضاف كوكا الهدف الثاني لكونيا سبور في الدقيقة الـ 37 برأسية أخرى بعد عرضية من زيمير بيتيكي.

وفي الشوط الثاني قلص بينجامين تيتي الفارق لمالاتيا سبور من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 47.

وأضاف نيجك سكوبيتش الهدف الثالث لكونيا في الدقيقة الـ 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد مالاطيا سبور لتقليص الفارق بعد أربع دقائق فقط من ركلة جزاء.

بذلك الفوز ارتفع رصيد كونيا سبور للنقطة الـ 64 في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد مالاطيا سبور والذي ضمن الهبوط رسميا للدرجة الثانية عند النقطة الـ 20 في المركز الأخير.

ووصل كوكا إلى هدفه العاشر في الموسم الحالي معه كونيا سبور في 34 مشاركة، كما تمكن من صنع 4 أهداف آخرين.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق باشاك شهير الفوز على هاتاي سبور بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه منذ بدايتها قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 76 أثناء تقدم فريقه بهدف.

بينما شارك كهربا في المباراة مع هاتاي سبور في الدقيقة الـ 78.

وسجل أهداف باشاك شهير في المباراة كل من دينيز توروتش الذي سجل هدفين ومحمود تيكديمير الذي سجل الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد باشاك شهير للنقطة الـ 57 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد هاتاي سبور عند النقطة الـ 49 في المركز العاشر.