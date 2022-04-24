إمبولي يقلب النتيجة على نابولي ويخرجه من سباق لقب الدوري الإيطالي

خرج نابولي من سباق لقب الدوري الإيطالي بعد الهزيمة أمام إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم نابولي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول عن طريق درايس ميرتينز من عرضية هيرفي لوزانو.

ووسع لورينز إنسيني النتيجة في الدقيقة 53 بعد تمريرة من زامبو إنجويسا.

عودة إمبولي بدأت في الدقائق العشر الأخيرة ليقلص ليام هندرسون النتيجة من مجهود فردي في الدقيقة 80.

ثلاث دقائق بعد ذلك وأدرك أندريا بينامونتي التعادل بتسديدة قوية قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 من صناعة نديم بايرامي.

الفوز رفع رصيد إمبولي للنقطة 37 في المركز الـ14، بينما توقف رصيد نابولي عند 67 نقطة في المركز الثالث.

وابتعد نابولي عن إنتر المتصدر بخمس نقاط مع مباراة أقل للنيرازوري.