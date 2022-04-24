مران الزمالك - محاضرة فنية من فيريرا.. وتعليمات خاصة لهذا الثلاثي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأحد الذي يقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهدت الجلسة حضور الجهاز المعاون بالكامل، ومنح المدرب البرتغالي بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات الفنية.

وطلب فيريرا من اللاعبين التركيز الشديد والعمل استعدادا للقاء المصري البورسعيدي.

وخصص فيريرا برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين خلال مران اليوم، وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين خلال الوحدة التدريبية التي قادها أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال وباقي أعضاء الجهاز المعاون .

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوية بكرة وبدون كرة بجانب استخدام الحواجز وبعض الأدوات الخاصة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية خاصة للاعبين خلال المران وركز فيها على دقة التمرير والتحرك في مساحات مختلفة حتى الوصول إلى المرمى الصغير وهو الهدف.

وحرص فيريرا على الإشراف على الوحدة التدريبية ونقل الملاحظات إلى جهازه المعاون لتصحيح أخطاء اللاعبين.

وأدى الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية تدريبات فنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

وخاض الثلاثي تدريبات على "سرعة رد الفعل" من خلال التسديد من كافة الاتجاهات ومن مسافات مختلفة.

وأدى الحارس السيد عطية فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، حيث خاض تدريبات الجري حول الملعب من أجل رفع المعدل البدني له.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين، داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين، كما قام بتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبين خلال مران اليوم.

ومنح الجهاز الفني تعليمات خاصة للثلاثي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام المدير الفني بشرح بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين الخاصة بمراكزهم الدفاعية.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة خلال مران اليوم وركز الجهاز الفني خلال التقسيمة على تنفيذ الجمل الخططية والتكتيكية التي تدرب عليها الفريق في مران اليوم.

وقام البرتغالي فيريرا بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء ومنح التعليمات للاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.