مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الموقف لم يتغير بخصوص إيهاب جلال بعد وداع الكونفدرالية

الأحد، 24 أبريل 2022 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال - بيراميدز

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الثقة موجودة في قدرة إيهاب جلال على الفصل مما حدث مع بيراميدز وبداية عهد جديد مع الفراعنة.

وودع بيراميدز الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة أمام مازيمبي بهدفين دون رد في إياب ربع النهائي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "موقف اتحاد الكرة لم يتغير حتى الآن من تواجد إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر".

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وأضاف "إيهاب جلال هو من أصر على الاستمرار مع بيراميدز كالتزام أدبي وحتى لا يكون هناك تأنيب ضمير بترك الفريق بشكل مفاجئ".

وواصل "لا يوجد مجال أو وقت لكى يكون هناك تفكير في التغيير لأن تصفيات أمم إفريقيا قريبة والاستعداد بدأ بالفعل لمباراة غينيا".

وأكمل "هناك ثقة في قدرة إيهاب جلال على الفصل بين المرحلتين وبداية عهد جديد مع المنتخب".

وأردف "المنتخب يمتلك مقومات وخبرات لاعبين ستساعد إيهاب جلال ولكنه يحتاج للدعم الجماهيري والإعلامي".

ومن المنتظر أن يبدأ إيهاب جلال رحلته مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا والتي سيتواجد فيها الفراعنة مع إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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