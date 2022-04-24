رغم التتويج بالدوري الألماني.. رومينيجه يلوم ناجلزمان

الأحد، 24 أبريل 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

وجه كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ أصابع اللوم ليوليان ناجلزمان على بعض القرارات رغم التتويج بلقب الدوري الألماني قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

المدرب البالغ من العمر 34 عاما حصد لقبه الأول مع البافاري بعد الفوز على بروسيا دورتموند 3-1 ضمن الجولة 35 من المسابقة.

وقال رومينيجه في تصريحات لجريدة بيلد: "ناجلزمان قام بعمل كبير حتى ديسمبر الماضي، لكن هناك بعض القرارات في النصف الثاني من الموسم، تستحق المناقشة".

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وأكمل "لكن هذا لا يمنع الاعتراف بأن ناجلزمان مدرب جيد وممتع ونأمل أن يبقى في بايرن لفترة طويلة".

وأضاف "في بعض الأحيان لا يكون لقب الدوري كافيا لبايرن، فأنت تتوقع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل".

وأردف "لم نتمكن من ذلك هذا الموسم وودعنا المسابقة على يد فياريال. بالطبع كان ذلك خيبة أمل. سيتعين عليه تحمل ذلك".

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني رقم 31 في تاريخه، والعاشر على التوالي ليواصل حقبة احتكاره للبطولة منذ آخر خسارة للقب الدوري في موسم 2011-2012 أمام دورتموند نفسه بقيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي.

اللقب العاشر يعني أن بايرن ميونيخ كسر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب الدوري بين أقرانه من الخمسة الكبار، متخطيا يوفنتوس الذي فاز بالدوري 9 مرات على التوالي بين 2012 و2021.

أما عن بقية الدوريات فبات البافاري على بعد لقب وحيد من صاحب السلسلة الأطول، وهو لودوجوريتس البلغاري الذي يملك 11 لقبا متتاليا.

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