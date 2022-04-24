قائمة شبه كاملة لـ ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وديفيد ألابا - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه الذي ستتجه لإنجلترا من أجل مواجهة مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدا الثلاثاء.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الرباعي المصاب فيرلاند ميندي، ودافيد ألابا، ومارسيلو وكاسيميرو الذين كانت مشاركتهم في محل شكل.

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بينما شهدت القائمة غياب كل من لوكا يوفيتش وماريانو دياز وإيدن هازارد للإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس فويدياس

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدوارد كامافينجا

الهجوم: كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - رودريجو

وتأهل ريال مدريد لدور نصف النهائي بعد الفوز على تشيلسي في ربع النهائي، بينما تأهل مانشستر سيتي من بوابة أتليتكو مدريد.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي
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