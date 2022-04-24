شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش

الأحد، 24 أبريل 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت إصابة مهاجمه المصري عمر مرموش، وغيابه عن لقاء هيرتا برلين يوم الأحد.

ويحل شتوتجارت ضيفا على هيرتا برلين ضمن الجولة 35 من الدوري الألماني.

وأفاد نادي شتوتجارت عبر موقعه "مرموش خارج قائمة مباراة اليوم ضد هيرتا برلين بسبب إصابة عضلية".

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وكان مرموش قد غاب عن 4 مباريات للفريق خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين بسبب إصابة في قدمه.

فيما غاب عن مباراة أخرى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما أن فريقه افتقده في 4 مباريات خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويقدم مرموش مستوى طيب رفقة شتوتجارت المعار إليه من فولفسبورج، حيث سجل 3 أهداف خلال 20 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض عمر مرموش على المستوى الدولي 11 مباراة، سجل هدف وحيد بقميص المنتخب المصري في شباك المنتخب الليبي وصنع آخر.

عمر مرموش شتوتجارت
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