بيراميدز يطلب تعديل موعد مباراته مع سيراميكا كليوباترا

الأحد، 24 أبريل 2022 - 15:06

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - بيان رسمي

طلب نادي بيراميدز تعديل موعد مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

بيراميدز يلعب حاليا مع مازيمبي في جمهورية الكونغو بإياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويتفرض أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

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وأعلن نادي بيراميدز إنه قد طلب من رابطة أندية الدوري المصري، تعديل موعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوبترا لتحدد في موعد لاحق، وذلك بسبب مشاركة الفريق في الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء في خطاب بيراميدز لرابطة الأندية:

يهديكم نادي بيراميدز خالص مودته واحترامه وتقديره، ويهنئكم بالأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، وباقتراب عيد الفطر المبارك.

مما لا شك فيه أنكم تقدمون مجهودا ملموسا من أجل تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على كافة الأندية المشاركة في البطولات القارية والمحلية.

ولما كان فريق نادي بيراميدز ممثل مصر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، يخوض مواجهة هامة خارج أرضه في دولة الكونغو، أمام مازيمبي بإياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد الموافق 24 أبريل، ويغادر عائدا إلى القاهرة في رحلة تستغرق قرابة ٨ ساعات لتصل يوم الاثنين الموافق 25 أبريل.

وبناء عليه نرجو من سيادتكم ضرورة مراعاة ظروف عودة الفريق من الكونغو، قبل أقل من يومين فقط على موعد مباراتنا أمام نادي سيراميكا كليوباترا والمحدد لها سلفا الساعة 9:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، على استاد الدفاع الجوي، ونطلب من رابطتكم الموقرة تعديل موعد اللقاء بما يتوافق مع الظروف البدنية والمتطلبات الزمنية التي راعتها الرابطة من قبل، للأندية الممثلة لمصر في البطولات القارية، أسوة بما تراعونه تجاه الأندية الأخرى التي تمثل الكرة المصرية خير تمثيل في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خلال نفس الجولة.

آملين من سيادتكم مراعاة طلبنا وتعديل موعد المباراة المذكورة، في ظل تعيين جهاز فني جديد للفريق، عقب رحيل مديرنا الفني لأداء مهمته الوطنية وقيادة منتخب مصر الأول في المرحلة المقبلة، وتقديم نادي بيراميدز لمصلحة الكرة المصرية على مصلحته الشخصية.

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