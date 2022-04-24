تامر مصطفى مديرا فنيا لنادي الجونة

الأحد، 24 أبريل 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة - تامر مصطفى

أعلن نادي الجونة تعيين تامر مصطفى كمدير فني جديد للفريق بشكل رسمي.

وكشف نادي الجونة عن تعيين تامر مصطفى لتدريب الفريق، في محطته التدريبية الثانية بالدوري الممتاز، وخلفا لـ رضا شحاتة.

تامر مصطفى بدأ الموسم كمدرب لفريق مصر للمقاصة، قبل أن يقدم استقالته من تدريب الفريق قبل أيام بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وفي نفس اليوم، أعلن الجونة توصله لاتفاق مع رضا شحاتة لنهاية العقد بين الطرفين بالتراضي، قبل أن يتولى تامر مصطفى تدريب الجونة اليوم الأحد.

الجونة فاز في المباراة الماضية على سموحة بهدف مقابل لا شيء.

ويتواجد الجونة في المركز الـ11 للدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.

وستكون مباراة تامر مصطفى الأولى مع الجونة أمام نادي فيوتشر يوم غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الدوري المصري الجونة تامر مصطفى
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