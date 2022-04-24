التشكيل – تريزيجيه وكوكا أساسيان ضد كهربا وكريم حافظ الاحتياطيين

مواجهتان مصريتان مصريتان في الدوري التركي سينطلقا بعد قليل.

يلتقي إسطنبول باشاك شاهير الذي يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، مع هاتاي سبور الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا".

وعلى الجهة الأخرى، يلعب كونيا سبور الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا"، مع مالاطيا سبور الذي يضم بين صفوفه كريم حافظ.

ويتواجد تريزيجيه في تشكيل إسطنبول باشاكشاهير الأساسي، أمام كهربا الذي يتواجد على دكة بدلاء هاتاي سبور.

في الجهة الأخرى، يقود أحمد حسن "كوكا" هجوم كونيا سبور، فيما يتواجد كريم حافظ على مقاعد بدلاء مالاطيا سبور في اللقاء.

وتقام المباريات بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري التركي.