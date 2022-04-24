مدير بايرن يجيب - هل يوافق النادي على رحيل ليفاندوفسكي لبرشلونة هذا الصيف؟

استبعد حسن صالح حميديتش المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ إمكانية بيع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق هذا الصيف.

ورد حميديتش على سؤاله هل تفكرون في بيع ليفاندوفسكي إذا قدم برشلونة عرضا يصل لـ50 مليون يورو بقوله "لا".

شبكة سكاي سبورت ألمانيا سألت مدير بايرن سؤالا آخر وهو (هل سيبقى ليفاندوفسكي في صفوف بايرن الموسم المقبل)، فرد قائلا "نعم، عقده معنا يمتد حتى صيف 2023".

وشدد "بالطبع نريد الاحتفاظ به. يحظى ليفاندوفسكي بتقدير كبير. الجماهير تحبه، إنه صاحب الراتب الأعلى في النادي. لكن علينا أيضا أن ننظر إلى إمكانياتنا المالية ومقدار الأموال التي نملكها".

وتابع "لقد تحدثت مع ليفا، وسنتحدث أيضا مع وكيله. عقده ممتد حتى عام 2023. لذلك لدينا وقت كبير".

وأتم "ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم ونحن فخورون بذلك. نحن لم نتفاوض بعد. ولكن هذا ما سنفعله الآن".

ونشر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بيانا أوضح فيه موققه من الاستمرار مع النادي البافاري، في ظل رغبة بعض الأندية في ضمه.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل، وقد يسعى النادي للحصول على أموال من رحيله بدلا من مغادرته مجانا الصيف المقبل.

ونشرت شبكة سكاي سبورت الألمانية بيان ليفاندوفسكي الذي قال فيه: "سيكون هناك اجتماع قريبا مع إدارة بايرن، لكني لا أعرف ماذا سيحدث".

وأضاف "البقاء في بايرن ميونيخ؟ الأمر متروك لكلا الجانبين، الوضع ليس سهلا".

وأتم النجم البولندي "هل يريد النادي الاحتفاظ بي؟ يجب أن تسألوا النادي".

ومنذ انتقاله لبايرن في عام 2014 خاض ليفاندوفسكي مع بايرن 372 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 342 هدفا وصنع 71 آخرين.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت في وقت سابق نية برشلونة ضم صاحب الـ33 عامامن بايرن الصيف المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.