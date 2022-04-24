ليفاندوفسكي يصدر بيانا حول موقفه من الاستمرار مع بايرن

نشر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بيانا أوضح فيه موققه من الاستمرار مع النادي البافاري، في ظل رغبة بعض الأندية في ضمه.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل، وقد يسعى النادي للحصول على أموال من رحيله بدلا من مغادرته مجانا الصيف المقبل.

ونشرت شبكة سكاي سبورت الألمانية بيان ليفاندوفسكي الذي قال فيه: "سيكون هناك اجتماع قريبا مع إدارة بايرن، لكني لا أعرف ماذا سيحدث".

وأضاف "البقاء في بايرن ميونيخ؟ الأمر متروك لكلا الجانبين، الوضع ليس سهلا".

وأتم النجم البولندي "هل يريد النادي الاحتفاظ بي؟ يجب أن تسألوا النادي".

ومنذ انتقاله لبايرن في عام 2014 خاض ليفاندوفسكي مع بايرن 372 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 342 هدفا وصنع 71 آخرين.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت في وقت سابق نية برشلونة ضم صاحب الـ33 عامامن بايرن الصيف المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.