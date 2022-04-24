بيلد: روديجير بصدد استكمال إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد

الأحد، 24 أبريل 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

تشيلسي - ريال مدريد - روديجير

أصبح أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن روديجير سيكمل إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد خلال الأسبوع المقبل.

رغبة تشيلسي مازالت هي الإبقاء على روديجير، لكن النادي اللندني لن يستطيع توفير متطلبات اللاعب المالية بالحصول على 12 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى بعض الحوافز.

أخبار متعلقة
تقارير: روديجير يرفض التجديد لـ تشيلسي ويقترب من ريال مدريد تقرير فرنسي: جلسة منتظرة بين والدة مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة مع سان جيرمان ألفيش: من حسن حظ ريال مدريد أن برشلونة وصل متأخرا مؤتمر توخيل: ظننت أننا تعلمنا دروسنا من مباراتي برينتفورد وريال مدريد.. ولكن

بيلد كشفت أيضا بأن ريال مدريد عرض عقدا لـ 4 سنوات مقبلة، بالإضافة لاحتمالية التمديد لموسم إضافي، وبراتب قيمته 11 مليون يورو.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، لكن سحب إدارة النادي من رومان أبراموفيتش المالك الروسي للنادي، وعدم انتهاء إجراءات بيع النادي حتى الآن، يعطل من عملية التجديد.

المدافع الألماني صاحب الـ29 عاما شارك في 47 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 5 أهداف، وصنع أربعة آخرين.

الدوري الإسباني أنطونيو روديجير ريال مدريد تشيلسي
نرشح لكم
تقرير: أراوخو سيجدد لـ برشلونة حتى 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو رومانو: رايس لن يجدد لـ وست هام سكاي: يوفنتوس يستهدف ضم دي ماريا تقرير: الجزائري بلعمري يقترب من الدوري السعودي تقرير تركي يكشف كيف يخطط فينيرباهتشة لضم النني تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بجوهرة برشلونة الثمينة نادي قطر يفسخ عقد الجزائري جمال بلعمري سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز – لاكاي يقود الهجوم.. وعودة رمضان لدكة البدلاء أمام مازيمبي 8 دقيقة | الكونفدرالية
كلوب: أحاول إراحة صلاح وماني كلما استطيع 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جمال بلماضي مستمر مع منتخب الجزائر 28 دقيقة | إفريقيا
ليفاندوفسكي يصدر بيانا حول موقفه من الاستمرار مع بايرن 53 دقيقة | الدوري الألماني
بيلد: روديجير بصدد استكمال إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد ساعة | ميركاتو
مدير سان جيرمان: مبابي يفكر في مستقبله لاتخاذ القرار الأفضل؟ أثق فيه ساعة | الدوري الفرنسي
قائمة برشلونة – تواجد أوباميانج وبرايثويت أمام رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
ماتيب: أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة ماني لـ صلاح أمام يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل