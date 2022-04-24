مدير سان جيرمان: مبابي يفكر في مستقبله لاتخاذ القرار الأفضل؟ أثق فيه

يثق ليوناردو مدير باريس سان جيرمان في موقف كيليان مبابي حول التفكير في مستقبله سواء بالبقاء في النادي الفرنسي أو الانتقال لفريق آخر.

ولا يزال باريس يسعى لإقناع النجم البالغ عمره 23 عاما بالبقاء لكن مع مرور الوقت يقترب رحيل مبابي عن النادي.

وقال ليوناردو مدير باريس سان جيرمان لشبكة سكاي سبورتس: "أثق في كيليان مبابي عندما يقول إنه يفكر في مستقبله لاتخاذ القرار الأفضل".

وأضاف "علاقتنا ممتازة، مبابي يعرف ما نريد".

وأتم "إنه باريسي، إنه أفضل لاعب في العالم، نريده معنا بالتأكيد".

وتشير تقارير إلى اقتراب بطل كأس العالم 2018 من ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي في يونيو المقبل.

وصرح الفرنسي منذ أيام أنه قد يستمر مع باريس.

وشارك مبابي في 211 مباراة مع باريس وسجل 162 هدفا وأرسل 83 تمريرة حاسمة وتوج بـ12 لقبا