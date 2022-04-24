قائمة برشلونة – تواجد أوباميانج وبرايثويت أمام رايو فايكانو

الأحد، 24 أبريل 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

تواجد بيير إيمريك أوباميانج في قائمة برشلونة لمواجهة رايو فايكانو.

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو مساء اليوم الأحد.

قائمة برشلونة شهدت تواجد أوباميانج المهاجم الجابوني للفريق، فيما تواجد مارتن برايثويت المهاجم الدنماركي كذلك.

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وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس.

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – داني ألفيش – كليمونت لانجليه – جوردي ألبا – أوسكار مينجيزا – إريك جارسيا.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – عثمان ديمبلي – أداما تراوري – نيكو جونزاليس – فيران توريس – فرانكي دي يونج – جافي.

الهجوم: ميمفيس ديباي – مارتتن برايثويت – لوك دي يونج – بيير إيمريك أوباميانج.

ويلتقي برشلونة مع رايو فايكانو اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني برشلونة رايو فايكانو
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