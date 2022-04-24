أمير مرتضى: شرط واحد لإعادة فتح ملف التجديدات.. هذا موقف الجزيري وطلب حكام أجانب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن شرط واحد لإعادة فتح ملف التجديدات مع لاعبي الفريق المنتهية عقودهم، فيما كشف عن موقف مختلف لـ سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك مروا بمراحل كثيرة صعبة فيها عدم استقرار وعدم الشعور بالأمان من خلال التعامل مع أكثر من لجنة. رغم ذلك فازوا بالدوري المصري وهذا يحسب للاعبين فقط مع توالي أكثر من لجنة إدارية وأكثر من جهاز فني".

وأضاف "بعض المشاكل أيضا مرتبطة باللاعبين تؤثر على مستواهم، منها التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. كان يفترض أن يتحدث النادي مع هؤلاء اللاعبين منذ الموسم الماضي، ولكن هذا دورنا حاليا لحل تلك المشاكل".

أمير أكمل "من دورنا إيجاد الحلول للفريق سواء باستمرار اللاعبين أو رحيلهم. مثلما حدث قبل عدة سنوات، حينما انضم أحمد سيد (زيزو) أثناء تواجد كهربا، ورحل كهربا فلم نشعر بأي فارق مع استقدام أشرف بنشرقي كذلك".

وعن ملف التجديدات، قال أمير مرتضى "حين اتخذت الإدارة قرارا بوضع ميعاد محدد لحسم ملف تجديد اللاعبين، فكنا نضع نقطة نظام لهذا الملف، لأنه ليس من الطبيعي أن نبقى لموسم كامل نتحدث عن التجديدات ويكون الحديث حول التجديد وليس عن مستوى الفريق. كان لابد أن نحسم الأمر سواء بالاستمرار أو بالرحيل لكل لاعب".

وواصل "أغلقنا ملف التجديدات لكي لا ننشغل بالحديث فيها، لكن إذا أثبت لاعب ما حبه للنادي وجدارته بالاستمرار، فربما نعود للحديث معه من أجل التجديد",

أمير مرتضى استمر "هل أقلق من أن يكون قد وقع لفريق آخر بالفعل؟ لا أقلق لأن قميص الزمالك يصنع من يرتديه ولا يقف على أحد. فزنا بـ ساسي ودونه، وبـ طارق حامد ودونه، وبـ شيكابالا ودونه".

واسترسل "ما يقال من تصريحات حول إمكانية تعاقد الأهلي مع لاعبين من الزمالك ستنتهي عقودهم لا يؤثر في قراراتنا. نفس التقارير الأهلاوية تحدثت عن ضعف مستوى بنشرقي وقت تعاقدنا معه وقالت بأنه فشل في الدوري السعودي ولعب لفريق درجة ثانية في فرنسا".

أمير أكمل "قبل دقائق من سفر كهربا إلى البرتغال للتوقيع مع فريقه هناك، تحدث أحمد يحيى وكيله معي وأخبرني أن باب عودته مفتوح وكانت ستصبح صفقة جماهيرية بإعادته، لكننا لا نفكر بتلك الطريق وقلت له بالتوفيق في البرتغال".

ولا ينطبق أمر احتمالية الجديد للاعبين على سيف الجزيري، والذي قال عنه أمير مرتضى "سيف الجزيري لاعب لنادي الزمالك وكان أول من تحدثت معه بعد عودتي لطمأنته. حالته مختلفة عن باقي اللاعبين لأنه قدم شكوى ضد النادي بعد قرار عرضه للبيع وهو لاعب محترف يملك شرطا جزائيا ويمكنه الرحيل في أي وقت. لا مشكلة شخصية مع اللاعب ونتمنى عودته لمستواه، لكن لا يمكن بناء المستقبل على لاعب يمكنه الرحيل في أي لحظة".

المشرف على الكرة بنادي الزمالك انتقل للحديث عن الصفقات الجديدة المحتملة، فقال "كل ما يقال حول حديث فيريرا عن بعض اللاعبين بعينهم غير صحيح. بعض اللاعبين يسوقون أنفسهم من خلال الزمالك، لكننا لم نتحدث مع أي لاعب".

وأضاف "فيريرا لم يحدد طلباته للموسم المقبل وهو منغمس مع الفريق الحالي. قال لي تحديدا بأن مستوى الفريق الحالي أعلى من الذي تولى تدريبه في 2015. كما أننا لم نصل إلى منتصف الدوري حتى الآن لكي نتحدث عن احتياجات الفريق".

أمير مرتضى استفاض "بالتأكيد أنا لا أترك الأمور حتى نهاية الموسم وأفكر في التدعيمات، لكني في الوقت نفسه لا أريد الضغط على الفريق الحالي والذي يملك الكرة بملعبه حتى الآن بأن يتحول إلى فريق بطل مجددا في حال تحقيقه الدوري أو الكأس مثلا".

وأتم أمير مرتضى حديثه بالتعليق على قرار استقدام حكام أجانب لمباريات الأهلي، فال "قرار استقدام حكام أجانب يخص إدارة النادي، والإدارة ترى بأنه مثلما نتحمل أمور كثيرة منها جدول الدروي مثلا الذي لا نعلم من سنواجه فيه بعد مباراتي المصري وإيسترن كومباني، فنحن نتعرض كذلك لمشاكل تحكيمية وتنظيمية مثل عدم استكمال نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي، ولا نرى بأن الحل يكمن في استقدام حكام أجانب لمباريات بعينها فقط".

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي المصري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.