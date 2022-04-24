مواعيد مباريات الأحد 24-4-2022 والقنوات الناقلة – المصري وبيراميدز بالكونفدرالية.. وليفربول وقمم صالات مصرية

يوم أحد ناري سيكون في انتظارنا بلفيف من المباريات في مختلف البطولات.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة بمختلف البطولات.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

كأس الكونفدرالية

المباريات الأهم ستكون لفريقينا المصريين في الكونفدرالية الإفريقية. وستبدأ المباريات مبكرا في الثالثة عصرا، حين يحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي الساعة الثالثة عصرا في إياب ربع النهائي. المباراة منقولة عبر بي إن سبورتس 3.

في السادسة مساء، سيلعب أورلاندو بايرتس مع سيمبا في المباراة الثانية من نفس الدور. المباراة منقولة عبر بي إن سبورتس 3.

ويلعب أهلي طرابلس مع الاتحاد في دربي ليبي قوي الساعة العاشرة مساء. المباراة منقولة عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يحل النادي المصري ضيفا على نهضة بركان الساعة الثانية عشر مساء. المباراة منقولة عبر بي إن سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا، يبدأ اليوم في الثالثة عصرا أيضا. تشيلسي يلتقي مع وست هام يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي الخامسة والنصف ستكون قمة اليوم. ليفربول يواجه إيفرتون في دربي الميرسيسايد عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

برشلونة سيواجه رايو فايكانو بالدوري الإسباني في مباراة مؤجلة الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا، يلعب نابولي مع إمبولي الساعة الثالثة عصرا. المباراة منقولة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

وفي قمة الجولة، يلعب لاتسيو مع ميلان الساعة العاشرة الا ربع مساء. المباراة منقولة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

الدوري الألماني

ويلعب عمر مرموش رفقة شتوتجارت ضد هيرتا برلين الساعة الخامسة والنصف مساء في الدوري الألماني.

الدوري التركي

وفي تركيا، يلعب أحمد حسن "كوكا" رفقة كونيا سبور ضد مالاطيا سبور الساعة الثالثة عصرا.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في نفس التوقيت رفقة إسطنبول باشاكشاهير أمام هاتاي سبور الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" المعار من الأهلي.

وأخيرا، يلعب مصطفى محمد رفقة جالاتا سراي ضد أحمد ياسر ريان الذي يلعب بصفوف فريق ألتاي، الساعة السابعة والنصف مساء.

دوري كرة السلة

وفي كرة السلة، يلعب الأهلي مع الجزيرة الساعة الثامنة والنصف مساء في المباراة الثانية من سلسلة Best of 5 لنصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ثم يلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري الساعة الحادية عشر مساء في المباراة الثانية كذلك من السلسلة. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كرة طائرة

وأخيرا، يختتم اليوم في الحادية عشر مساء بمواجهة أخيرة بين الأهلي والزمالك في المباراة الفاصلة من سلسلة Best of 3 لنهائي كأس مصر لكرة الطائرة. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.