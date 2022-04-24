كرة يد - هليوبوليس وسبورتنج يتأهلان لمشاركة الزمالك والأهلي في كأس سوبر المحترفين

الأحد، 24 أبريل 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

سبورتنج - كرة يد

تأهل هليوبوليس وسبورتنج لملاقاة الزمالك والأهلي في كأس سوبر المحترفين لكرة اليد.

وتفوق هليوبوليس وسبورتنج في المرحلة الثانية ليتأهلا للمرحلة النهائية رفقة القطبين.

وفاز هليوبوليس على سموحة بنتيجة 35-30.

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فيما انتصر سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 33-31.

وستقام مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة للتتويج باللقب أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري بنظام الدورة المجمعة.

وتستضيف صالة حـسـن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الزمالك حصد لقب دوري المحترفين بالفوز على الأهلي في النهائي.

فيما توج سبورتنج بلقب كأس مصر بالفوز على الزمالك في النهائي.

كرة يد كأس سوبر المحترفين الأهلي الزمالك هليوبوليس سبورتنج
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