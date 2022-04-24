بيولي: نعلم بشكل واضح الرحلة التي نخوضها.. وإبراهيموفيتش نور مشع لهذا الفريق

حذر ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان من تأثير نتيجة مباراة الدربي أمام إنتر على الفريق أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان أمام إنتر بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويستعد للقاء لاتسيو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "نعلم بشكل واضح الرحلة التي نخوضها وهي الأكثر قوة وإثارة ونكتسب بها خبرات، نحن متحمسون ونركز على مباراة الغد".

وأضاف "جماهيرنا تريد الفوز بلقب الدوري لأننا الأفضل، هما يحمونا ويدعمونا وسنجدهم غدا بأرقام كبيرة في ملعب الأولمبيكو وسيقدمون دفعة ضخمة لما، نعلم ماذا نريد أن نفعل".

وعن عودة زلاتان إبراهيموفيتش: "هو نور مشع لهذا الفريق، يفعل كل شيء لمساعدة الفريق، ريبيتش عانى من مشاكل وتلقى العلاج في آخر يومين ومستعد للمباراة".

واستعاد ميلان خدمات زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش وأليسيو رومانيولي قبل اللقاء المرتقب.

وأردف "خسارة الدربي في منتصف الأسبوع محبطة ولم تساعدنا، لكننا نخوض مسابقة مختلفة ولن نسمح بأن يؤثر هذا على أداءنا في الدوري، لم نحسن اللعب في اللحظات الحاسمة باللقاء وسنستفيد من هذه الخبرة".

وأتم "في هذه المرحلة من الموسم الماضي لم نكن نعرف إذا كانا سننهيه ضمن الأربعة الكبار، والآن ننافس على لقب الدوري، البعض ظن الأمر مستحيلا في بداية اللقاء، ودائما ما نحتاجه قلب مشتعل ورأس هادئة".

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق نقطة عن ميلان الثاني.

وكان إنتر قد فاز على روما بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 34.