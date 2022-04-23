عبد الحفيظ يكشف سبب طلب الأهلي لتحكيم أجنبي في الدوري.. ورأيه في حكم الرجاء

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من قرارات ماجيت نداي حكم مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "لا أعرف ماذا أفعل في موضوع الحكام ولا أعرف كيف يتم تقييم الحكام في إفريقيا، ولك أن تتخيل أن نداي حكم مباراة الأهلي والرجاء سيلعب في كأس العالم".

وأضاف "الحكم لم يكن في حاجة للعودة إلى الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء للأهلي، ولعبنا قرابة 100 دقيقة لم يُحتسب لنا سوى مخالفتين فقط".

وواصل "الكثير من الأخطاء للأهلي الحكم كان يحتسبها للرجاء، ويجب أن نفتح ملف التحكيم على كل المستويات سواء محليا أو إفريقيا".

وأكمل "هناك شك في هدف للأهلي في نهاية المباراة ولكن الحكم لم ينتظر لمعرفة إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى أم لا".

وأتم تصريحاته "استقدام الحكام الأجانب حق لكل ناد في لائحة الدوري المصري ونحن نستخدمه بعدما عانينا بعض الشيء الموسم الماضي والموسم الحالي ولا نريد أن تتكرر هذه التجربة مرة أخرى".

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.