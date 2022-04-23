سباليتي: مهمتنا أن نؤمن بإمكانية المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

السبت، 23 أبريل 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

طالب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي بأن طالما هناك إمكانية للتتويج بلقب الدوري الإيطالي سيؤمن الفريق بحظوظه.

ويحل نابولي ضيفا على إمبولي في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي: "طالما هناك إمكانية ستكون مهمتنا أن نؤمن بإمكانية المنافسة على اللقب، علينا تحمل مسؤولية ما سوف يحدث، لكن سنؤمن بقدرتنا".

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وأضاف "لا أعلم إذا كان رئيس النادي يركز على التتويج بالدوري أم لا لأنني لم أقابله. يجب ألا نشعر بثقل هذا الموقف على أكتافنا".

وعن مواجهة إمبولي: "مستقبلي هو إمبولي، وحاضري إمبولي، أما الباقي فيمكننا التحدث عنه في نهاية الموسم. نحن بحاجة إلى التركيز على هذه المباريات الخمس الأخيرة، لأنني أؤمن بها ويؤمن بها المشجعون".

سباليتي بدأ مشواره التدريبي من إمبولي بعد ختم مسيرته الكروية بقميص الفريق ذاته عام 1993.

وأتم "من السهل جدا التحدث عن التغييرات بعد فوات الأوان. أنا الشخص الذي يختار التشكيل الأساسي والتغييرات، وأتخذ القرارات وارتكب الأخطاء".

ويغيب كاليدو كوليبالي بسبب تراكم البطاقات وجيوفاني دي لورينزو ودافيد أوسبينا وستانسيلاف لوبوتكا وإيلف إيلماس بسبب الإصابة.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر وبفارق 4 نقاط عن ميلان.

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