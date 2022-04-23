رغم التعادل المتأخر.. صاروخية ميسي تؤمن فوز باريس باللقب العاشر لـ الدوري الفرنسي

السبت، 23 أبريل 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان- لانس

توج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بعد التعادل أمام لانس بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع 34 من الدوري الفرنسي.

وسجل هدف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في الدقيقة 68 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف ميسي هو الرقم 36 له من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2017-2018 أكثر بـ18 هدفا من أقرب منافسيه درايس ميرتينز.

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وأدرك كورنتن جين التعادل في الدقيقة 88، ولكنه لم يمنع فوز باريس بالدوري.

المباراة شهدت تلقي كيفن دانسو للبطاقة الحمراء في الدقيقة 57 بالإنذار الثاني.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 78 بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الذي يتبقى له خمس مباريات.

وبذلك يستعيد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بعد أن خسره لصالح ليل الموسم الماضي.

اللقب هو العاشر لباريس سان جيرمان ليعادل رقم سانت إيتيان كأكثر الفرق تتويجا بالدوري الفرنسي.

ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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