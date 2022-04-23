مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري

يريد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي أن يفوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

وخسر روما من إنتر بنتيجة 3-1 في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، وانقض النيراتزوري على الصدارة مؤقتا برصيد 72 نقطة بفارق نقطة عن ميلان.

مورينيو: "إنتر هو إنتر، هم أفضل فريق في الدوري الإيطالي مع أفضل لاعبين في كافة النواحي، لكن مع احترامي يمتلكون وحوشا في قائمته، بطريقة رائعة".

وأضاف "كنا نريد أن نصبح متكاملين اليوم وهو ما لم يحدث، لعبنا بشكل جيد لكن لم نكن أفضل، النتيجة كانت تعادل سلبي وحظينا بفرصة من رأسية جانليوكا مانشيني، بعد 10 ثوانٍ سجلوا من كرة بينية، ومن ثم سجلوا هدفا آخر عقب إهدار فرصة".

وأكمل "افتقدنا التركيز والثقة لمدة 10-15 دقيقة قبل نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني استقبلنا هدفا من ركلة ثابتة، وهم عرفوا كيف يدافعون لأننا تحدثنا عن هذا كثيرا".

وأردف "كان لدينا الشجاعة للعب والهجوم، أفضل أن أخسر بعد 3 أشهر أمام فريق أقوى مني، لذلك ليس لدي ما أقوله".

وواصل "الآن نستريح لأن لدينا حلم الوصول لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بدءا من الخميس المقبل، وكما قلت إذا خسرنا أريد أن أخسر من فريق أقوى مني".

وتابع "أحب إنتر، وإنتر يحبني، لكن أريد الفوز في كل مباراة، أستطيع القول الآن أننا لن نواجه إنتر أو ميلان أو نابولي بعد الآن، فذلك أود أن أقول إن إنتر سيفوز بلقب الدوري".

وأتم "لم أستطع قول ذلك في وقت سابق، لأن هذا عملي وأتقاضى راتبي للفوز".

ويلتقي ميلان مع لاتسيو غدا الأحد ضمن مواجهات نفس الجولة.

ويستعد إنتر للقاء بولونيا في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.