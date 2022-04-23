الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المصري.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 23 أبريل 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري والزمالك

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الأول برصيد 35 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع نقاط عن الأهلي مع ثلاث مباريات أقل للأحمر.

بينما يحتل المصري المركز السابع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

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وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، فاز المصري في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدف دون رد قبل أن يتم تأجيل مباراتين له بسبب مواجهة نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الخميس 28 إبريل الجاري على ملعب برج العرب.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتاذع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

وحقق الزمالك الفوز في آخر أربع مواجهات أمام المصري في الدوري.

ويعود آخر فوز للمصري على الزمالك إلى إبريل 2019.

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