العاشر على التوالي.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني بالفوز على دورتموند

السبت، 23 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تغلب بايرن ميونيخ على منافسه المباشر بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب أليانز أرينا في قمة منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الألماني.

سجل هدفي بايرن سيرج جنابري في الدقيقة 15 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34، بينما سجل إيمري تشان هدف دورتموند في الدقيقة 52.

بذلك يرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن دورتموند الثاني (63 نقطة)، وكل ما تبقى في الدوري 3 جولات تساوي 9 نقاط بحد أقصى، ما يعني أن البافاري حسم لقب الدوري رسميا.

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الرصاصة الأولى

سجل سيرج جنابري الهدف الأول في الدقيقة 15، والذي نتج عن ركنية أبعدها دفاع دورتموند إلى حدود المنطقة ليتسلمها ويسدد بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 27 حاول إرلينج هالاند نجم دورتموند ولكن كرته مرت بجوار القائم.

وسجل جنابري هدفا ثانيا في الدقيقة 30، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

قبلة الحياة

عاد بايرن ميونيخ وسجل الثاني في الدقيقة 34 بواسطة روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر، ليزداد اقترابا من اللقب بنهاية الشوط الأول 2-0.

وتحصل دورتموند في الشوط الثاني على ركلة جزاء بسبب خطأ من جوشوا كيميتش، ليسجل منها إيمري تشان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52.

وأتت فرصة ذهبية للتعادل في الدقيقة 54 إلى ماركو رويس، ولكن مانويل نوير تصدى ببراعة.

النهاية

في الدقيقة 63 حل جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري، فيما أتى جامي بيون جيتينز بدلا من راينر على الناحية الأخرى.

وفي الدقيقة 82 أتى الثنائي مارسيل سابيتزر وليروي ساني بدلا من توماس مولر وكينجسلي كومان.

وبصناعة البديل سابيتزر، وتسجيل البديل الأول موسيالا، حسم البافاري انتصاره في الدقيقة 83 بالهدف الثالث.

بذلك يتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني رقم 31 في تاريخه، والعاشر على التوالي ليواصل حقبة احتكاره للبطولة منذ آخر خسارة للقب الدوري في موسم 2011-2012 أمام دورتموند نفسه بقيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي.

اللقب العاشر يعني أن بايرن ميونيخ كسر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب الدوري بين أقرانه من الخمسة الكبار، متخطيا يوفنتوس الذي فاز بالدوري 9 مرات على التوالي بين 2012 و2021.

أما عن بقية الدوريات فبات البافاري على بعد لقب وحيد من صاحب السلسلة الأطول، وهو لودوجوريتس البلغاري الذي يملك 11 لقبا متتاليا.

بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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