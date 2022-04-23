لعبة السلم والثعبان مستمرة.. إنتر يزيح ميلان من صدارة الدوري بذبح ذئاب مورينيو

السبت، 23 أبريل 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

إنتر - روما

ارتقى إنتر ميلان لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بإسقاط ضيفه روما بنتيجة 3-1 اليوم السبت على ملعبه جوزيبي مياتزا في الجولة 34.

وسجل الهولندي دينزل دومفريز الهدف الأول في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجوم مرتد سريع.

وعزز زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل المنطقة بعد اختراق مميز من اليسار.

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وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 50 بضربة رأس إثر تمريرة من ركلة ركنية.

ونال هنريك مخيتاريان من شباك سمير هندانوفيتش في الدقيقة 85 مسجلا هدف روما الوحيد.

ورفع فريق الأفاعي رصيده إلى 72 نقطة مقابل 71 لجاره ووصيفه ميلان، بينما روما الخامس برصيد 58 نقطة.

واقتنص إنتر صدارة الدوري مؤقتا من ميلان الذي يحل ضيفا على لاتسيو يوم الأحد.

ويتنافس الفريقان على لقب الدوري ويتبقى لإنتر لقاء مؤجل ضد بولونيا سيخوضه يوم الأربعاء.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 67 نقطة ويليه يوفنتوس ورصيده 63 نقطة.

وفي الجولة 35 يحل إنتر ضيفا على أودينيزي ويستضيف ميلان فريق فيورنتينا.

إنتر ميلان روما الدوري الإيطالي
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