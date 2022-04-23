انتهت في إيطاليا - إنتر ميلان (3) - (1) روما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الأسبوع الرابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق 85 جوووووووول هنريك مخيتاريان يقلص الفارق.. 3-1

ق 83 أليكسيس سانشيز بدلا من لاوتارو مارتينيز

ق 73 روبرتو جاليارديني وروبن جوسينز بدلا من مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش

ق 64 جوردان فيرتو وكارلس بيريز بدلا من لورنزو بيليجريني وستيفان الشعراوي

ق 63 خواكين كوريا وأليساندرو باستوني بدلا من إدين دجيكو وفيديريكو ديماركو

ق 52 جووووووول الثالث برأسية لاوتارو مارتينيز بعد عرضية من هاكان تشالهان أوجلو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40 جوووووووول الثاني.. مارسيلو بروزوفيتش يسدد في شباك باتريسيو

ق 30 جووووووووووول دينزل دومفريس يتلقى بينية متقنة من تشالهان أوجلو ويسجل الهدف الأول من وضعية الانفراد

ق 19 هاكان تشالهان أوجلو يسدد ولكن روي باتريسيو يتصدى

بداية المباراة